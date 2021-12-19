Akciğer Kanseri Tedavisinde Umut Veren Gelişmeler

Amerikan Kanser Derneği’ne göre akciğer kanseri hastalığın en ölümcül olanı. Ancak Amerika’da hastalığın araştırılmasına göğüs ya da prostat kanseri kadar kaynak aktarılmıyor. Bir kişinin çabası ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin yeni rehberliği sayesinde bu durum değişiyor.

Akciğer kanseri her yıl Amerika’da kolon, göğüs ve prostat kanseri toplamından daha fazla ölüme neden oluyor.

Amerikan Kanser Derneği’ne göre bu, bütün kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 25’i anlamına geliyor.

Sigara içenler en savunmasızlar olsa da herkes bu hastalığa yakalanabilir.

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Draft bu istatistikleri doğrudan yaşadı. 2011’deki evliliklerinden bir ay sonra, eşini bu ölümcül hastalığa kaybetti.

Draft, “Dördüncü evre akciğer kanseriydi, 37 yaşında ve hiç sigara içmemişti. Hastalığı, sağlıklı yaşam tarzına rağmen geç fark edildi. O dönem tedavi alanında inanılmaz gelişmeler yaşansa da ne yazık ki eşim yeni tedavilerin bazılarına erişemedi. Kemoterapiye girdi ve bir yıl sonra hayatını kaybetti” sözleriyle yaşadıklarını özetliyor.

Draft, eşinin anısını yaşatmak amacıyla hastalıkla ilgili daha fazla araştırma için kampanya yürütürken bir yandan da akciğer kanseri hastaları ve ailelerine yardımcı olmak için Draft Takımı Ailesi Vakfı’nı kurdu.

Draft’ın vakfı evliliğinden önce kurulmuştu. O zaman nişanlı olduğu eşi, arkadaşları ve ailesine hediye yerine vakfa bağış yapmaları çağrısında bulunmuştu.

10 yıl sonra Team Draft akciğer kanseri araştırmalarına destek vermeye devam ediyor.

Doktorlar, akciğer kanseri konusunda son yıllarda önemli gelişmelerin olduğunu belirtiyor.

Inova’da Göğüs Cerrahisi Birimi Direktörü Dr. Michael Weyant, “Sigara içen, ancak eşikteki hastaların hayatı CAT taramasıyla kurtulabilir. Ek olarak akciğer kanserinin tıbbi tedavisi konusunda çok fazla ilerleme var. Genetik işaretlere bakabiliyoruz ya da tümörü belirleyip bu spesifik hücreleri hedef alabiliyoruz. Bu son 10 yılda akciğer kanseri tedavisinde önemli bir ilerleme” diyor.

Bu yeni tedavilerin ışığında CDC son dönemde akciğer kanseri kılavuzunu güncelledi.

Buna göre 15 yıldır sigara içenler 50 yaşından sonra her yıl CAT taramasından geçecek. Yüksek risk grubunda değillerse, sigara içmiyorlarsa bu taramadan geçmelerine gerek yok.

Bütün kanser türlerinde olduğu gibi amaç hastalığı erken aşamada yakalamak.

Weyant, “Akciğer kanseriyle karşılaştığımızda tümörler küçük ve erken evrede oluşuyor. Böylece cerrahi gibi yöntemlerle müdahale edebiliyor ve iyileştirebiliyoruz” diyor.

Avrupa Kanser Araştırma Vakfı’na göre görüntülü tarama, akciğer kanserinde ölüm oranlarını erkeklerde yüzde 26, kadınlarda yüzde 61 azalttı.

Draft da hayat kurtarmada araştırmanın kilit önemde olduğunu söylüyor.

Draft, “Eğer işlerin değişmesini istiyorsak araştırmaya odaklanmalıyız. Az sigara içenler ya da içmeyenler bunu erken fark edebilir. Buradan da şimdikinden daha fazla hayat kurtarabiliriz” diyor.

Akciğer kanseri dünya genelinde erkeklerden çok kadınları etkiliyor. Her yıl 600 bin kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.