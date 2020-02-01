Akdeniz, Manisa ve Elazığ’da ardı ardına deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de çok sayıda fay hattı olması nedeniyle birçok ilde artçı depremler yaşanabiliyor. Vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan depremin büyüklüğü ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

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AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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