Akdeniz Meyve Sineği bahçeleri vurdu

Akdeniz’de narenciye ürününe büyük zarar veren ve Niğde’de de son 3 yıldır etkili olan Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı üreticiler dertli. Devletin kendilerine verdiği desteğin yetersiz olduğunu ve Akdeniz Meyve Sineğine karşı kendi yöntemlerini geliştirdiklerini anlatan üretici Ali Çınar “Sirke ve pekmezi karıştırarak meyve sineği zararlısına karşı bir tuzak oluşturmaya çalıştırıyoruz.” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde 2015 yılından itibaren görülmeye başlayan ve Akdeniz’de narenciye ürününe büyük zarar veren ve Niğde’de de son 3 yıldır etkili olan Akdeniz Meyve Sineğini bahçelerde meyvelerde büyük zarar vermeye başladığını belirtti. Gürer, Akdeniz Meyve Sineği zararlısının, adeta talan ettiği meyve bahçelerinde üreticilerin sorunlarını dinledi. Üreticiler, milyonlarca lira hasara yol açan Akdeniz Meyve Sineğine karşı yetkili kurumlarca alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu belirtti.

ÜRETİCİLER GÜRER’E DERT YANDI

Gürer’e dert yanan üreticiler , “Bu zararlıya karşı bir ilaç geliştirilmedi. Tuzaklama sistemi kapsamında dönüm başına belirli sayıda tuzak veriliyor. Bu da mücadelede yetersiz kalıyor. Kış soğuk geçerse ortaya çıkması gecikiyor. Havalar sıcak olursa meyvenin canına okuyor” dediler.

PEKMEZ VE SİRKE KARIŞIMLI TUZAK

Akdeniz Meyve Sineğine karşı kendi yöntemlerini geliştirdiklerini anlatan Ali Çınar “Sirke ve pekmezi karıştırarak meyve sineği zararlısına karşı bir tuzak oluşturmaya çalıştırıyoruz. Pekmeze gelen sinek, pekmezin içindeki sirke sayesinde, belirli noktalara koyduğumuz karışımın içinde tuzaklanabiliyor.6 dekara bir tuzak veriyorlar ancak o yeterli olmuyor.Armut başta tüm meyvelere zarar veriyor. İki yıldır nektari oluyor. Toplamadan çırparak yere düşürüyoruz. Ağaçta bir tane sağlam bırakmıyor” diye konuştu.

NİĞDE’DE BAHÇELERİ TALAN EDİYOR

Gürer ise Akdeniz Sineği’nin özellikle Akdeniz Bölgesi’nde narenciye bahçelerine zarar verdiği bilinen bir zararlı olduğunu ancak son birkaç yıldır da Niğde’de meyve bahçelerinde ciddi hasara yol açtığına dikkat çekti. Elma, armut, kiraz, şeftali ve üzüm başta olmak üzere pek çok meyve çeşidine zarar verdiğinin görüldüğüne değinen Gürer, bu zararlının deldiği meyvenin içine girerek, meyveyi içten içe tükettiğine dikkat çekti.

MİLYONLARCA LİRALIK HASAR

Sadece Niğde’de yıllık milyonlarca lira hasara neden olan bu zararlıya karışı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeterli önlem almadığını ifade eden Gürer, “Tuzaklama sistemiyle ilgili üreticilere birkaç dönüm başına bir tuzak veriliyor. Dönümdeki onlarca ağaçtan sadece bir tanesinde tuzak olduğu için diğer ağaçlar ne yazık ki Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı korumasız kalıyor. Bu şekilde ortaya konan lokal önlemler Tarım Bakanlığı yetersiz ve etkisiz olduğunu olduğunu görmelidir. Bu yıl havalar sıcak gitmesi bölgeye tam ürün olma aşamasında Akdeniz sineğinin gelmesine neden oldu ve bahçelere ciddi zarar veriyor ”şeklinde konuştu.

HANİ EKONOMİK BİR ZARAR YOKTU?

CHP’li Gürer, Akdeniz Meyve Sineği’nin neden olduğu zararın önlenmesine yönelik ne gibi çalışmalar yapıldığına dair, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye soru önergesi verdiğini de anımsatarak, “Bakan önergemize verdiği yanıtta, zararlının mücadelesine yönelik etkin bir çalışma yapılığını, bu mücadelede başarı sağlandığını ve alınan önlemler sayesinde ekonomik anlamda bir zarar tespit edilemediğini belirtmişti. Zararlı organizmalarla mücadele çalışmalarının il müdürlükleri, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve üretici birliklerinin işbirliği ile çeşitli projeler yürütüldüğünü söyleyen Bakan Pakdemirli, Akdeniz Meyve Sineğine karşı zamanında ve toplu mücadele yapılması ve mücadelenin etkinliğinin artırılması amacıyla ülkemizde 45 İlde ‘Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi’ yürütüldüğünü açıklamıştı. Ancak gelinen noktada, Bakanlığın yürüttüğü projelerin ve alınan önlemlerin yeterli faydası olmamış. Vatandaş, ürettiği meyveyi dalından toplayanıdır.Bu şekilde ciddi bir ekonomik kayıp oluşuyor. Kağıt üstünde alınan önlemleri bir kenara bırakıp, bağ ve bahçelerde gerçek manada bir tespit yapılarak, acil çözüm yolu bulunmalıdır” dedi.

“İLAÇ GELİŞTİRİLMELİ”

Gürer, “Tarım Bakanlığı halen biyoteknik mücadele kapsamındaki tuzaklama sistemiyle bu sorunun çözmeye çalışıyor. Ancak en az 5 yıldır denenen bu mücadeleden yeterli sonuç alınamadığı ortadadır. O nedenle farklı mücadele için çalışma yapılmalı, Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı bir ilaç geliştirilmelidir” diye konuştu.

TARIM BAKANLIĞINA ÖNERİ

Ürünlere zarar veren sineğin, Akdeniz’den son yıllarda bölgemize geldiğini, uçarak farklı yerlere eriştiğini ve yaşadığı sürece yaklaşık 300 yumurta bıraktığı belirlendiğini de belirten Gürer” sinek her bölgeye uzanıyor. Akdeniz,Ege ve İç Anadolu’da sineğin varlığı dikkate alınarak daha ciddi acil önlemlere ihtiyaç vardır. Sinekle mücadele bir bahçede yapılması yeterli olmamakta ,mücadele olmayan alanda çoğalma ve zararını sürdürerek olduğu bölgede yaşamına devam edebilmektedir. İthal bölgemize gelen bu zararlı sinek tuzak ile tüketilmediğini artık görülmelidir. Ülkemizde bağ ve bahçeleri adeta talan eden Akdeniz Meyve Sineği’ne yönelik etkili mücadele önlemlerin alınması gerektiği gibi tedbirlerde geliştirilmelidir “ diye konuştu.

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