Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek

Yazan:
Alaturka Online
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Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecek.

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Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fotokopi yeri, kafe, kantin, ATM alanı ve nitelikte 13 adet taşınmazın kiralama ihalesi, 7 – 8 Kasım 2022 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası toplantı odasında yapılacak.

İhale şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 200,00 TL karşılığında satın alınabilir.

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