Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre depremin derinliği 6.4 kilometre olduğu açıklandı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

AFAD göre 10:19’da Akdeniz’de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak hesaplandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, merkez üssünü Girit adası açıkları olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER