74.6 F
Los Angeles
10 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemAkdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Alaturka Online
Alaturka Online

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 01.35’te Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.23 kilometre derinliğinde olan depremin Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Muğla’ya 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MARAŞ’TA ART ARDA 2 DEPREM 

Öte yandan Kahramanmaraş’ta da iki deprem kaydedildi. Dulkadiroğlu ilçe merkezli ilk deprem saat 01.45’te 4.0 büyüklüğünde, Pazarcık merkezli ikinci deprem ise saat 02.01’de 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

Gündem
Önceki haber
AKP İl Başkanı, Erdoğan’a seslendi: İstifanın eşiğindeyiz
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,440BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,507TakipçilerTakip Et
7,702TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States