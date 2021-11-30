Akdeniz’de düşen F-35’in görüntüsü ortaya çıktı

Akdeniz’de görevde olan HMS Queen Elizabeth’ten havalanacakken denize çakılan İngiliz F-35’inin görüntüleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

İngiltere’de geçtiğimiz günlerde bir F-35 savaş uçağının Akdeniz’de düştüğü haberinin yankıları sürüyor.

HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkış yapmaya hazırlanan geminin düşüşüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Twitter’da paylaşılan ve bir cep telefonuyla çekildiği düşünülen görüntülerde kalkış rampasına gelen uçak, yeteri kadar hızlanamayınca suya gömülüyor.

Uçak denize düşmeden önce pilot kendini fırlatarak kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İngiliz medyası, videonun kim tarafından çekilip sızdırıldığının da araştırıldığını belirtiyor.

İlginizi Çekebilir F-35 savaş uçağı Akdeniz’de düştü