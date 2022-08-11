Akdeniz’deki faciada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Muğla ile Antalya yakınlarından bindikleri iddia edilen balıkçı teknesi ile umut yolculuğuna çıkan ve dün sabaha karşı fırtınada alabora olarak batan balıkçı teknesinden kurtarılan 27 göçmen Bodrum’un karşısındaki İstanköy Adası’na götürüldü. Durumları ağır olan 2 göçmenin ise hastaneye sevk edildi. MSB, 47 göçmenin kurtarıldığını duyururken, kaybolan 19 göçmen için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yaşar ANTER

Yunanistan basınına göre Antalya ve Muğla kıyıları arasındaki bir bölgeden bindikleri 15 metrelik kabinli balıkçı teknesi ile Akdeniz’e açılan ve dün sabaha karşı Rodos ile Kerpe (Karpathos) adaları arasındaki bölgede fırtınada alabora olduktan sonra batan teknede bulunan çoğu Afganistan, Irak ve İran uyruklu göçmenin kurtarılması için Türk ve Yunanistan sahil güvenlik ekipleri denizden botlarla havadan ise helikopterlerle arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

TÜRK ASKERİ 47 GÖÇMENİ KURTARDI

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinden yola çıkan ekiplerin yaptıkları arama kurtarma çalışmasında Türk sahil güvenliği 32 göçmenin kurtarıldığını, Yunanistan Göç bakanlığı ise 29 göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada ise 47 göçmenin kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, “İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin ‘Sualtı Taarruz Timleri’ tarafından kurtarıldı” ifadelerine yer verildi.

27 GÖÇMEN İSTANKÖY ADASINA GETİRİLDİ

İstanköy Adası’nda yayın yapan www.kosnews24.gr haber sitesininin okuyucularına duyurduğu haberde Yunanistan’ın kurtardığı 27 göçmen Bodrum’un karşısındaki İstanköy (Kos) Adası’nın Kardemana bölgesindeki göçmen kampına getirildi. Durumu ağrı olan 2 göçmenin ise Kerpe (Karpathos) Adası’ndaki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

KAYIP 19 GÖÇMENİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Akdeniz’in ortasında yaşanan dramına ardından Türk ve Yunan sahil güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Yunanistan’ın ittiği 34 kaçak göçmen kurtarıldı İlginizi Çekebilir Yunanistan’ın, göçmenleri geri ittiği anlar görüntülendi