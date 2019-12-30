Akfen 2 yılda 6,8 milyar TL yatırım yaptı

2017 yılı sonunda “2018-19 yılı yatırım paketi olarak 5 milyar 283 milyon TL yatırımla 2 bin 345 kişilik ek istihdam” yaratacağını duyuran Akfen Holding, bu dönem yatırımlarını hedefinin yüzde 28,5 üzerinde tamamladı.

Akfen Holding, 2018-19 yıllarının tamamındaki iki yıllık sürede farklı alanlarda toplam 6 milyar 791 milyon TL’lik yatırıma imza attı. Yatırımlara 5 bin 523 kişiye ilave istihdam sağlandı.

“YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ”

2018-2019 yılları yatırım paketi sonucunu değerlendiren Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “yatırıma devam” mesajı verdi. Hamdi Akın, şunları söyledi:

“2018 ile 2019 yılları arasında 5 milyar 283 milyon TL yatırım yapacağımızı açıklamıştık. Bugün geldiğimiz noktada tamamını Türkiye’de hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sözümüzde durduğumuzu ve 6 milyar 791 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimizi gururla ifade ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle ülkemizde yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”