Akfen GYO'nun mart ayı gelirleri yüzde 226 arttı

İSTANBUL (AA) – Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) aylık kira gelirleri mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 226 artışla 14,9 milyon TL'ye çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021'in ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğindeki gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artışla 33,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgınına karşı Akfen GYO'nun gelirlerinin korunması için 2021 yılıyla birlikte varlık portföyünün Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta ile Kütahya öğrenci yurtlarıyla zenginleştirilmesi, şirketin gelirlerini büyük oranda artırdı.

Buna göre Akfen GYO portföyüne 2021 yılında eklenen Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta-Kütahya öğrenci yurtları varlıkları ile birlikte güçlenen şirketin TL bazında gerçekleşen toplam kira gelirleri mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 226 artış göstererek 14,9 milyon TL'ye çıktı. Aynı dönemde avro bazındaki artış ise yüzde 151 artışla 1,6 milyon avro oldu.

– 2021 ilk çeyrekte 33,2 milyon TL gelir yazdı

Akfen GYO, güçlendirilmiş portföyünün etkisiyle 2021 yılı ilk çeyrek döneminde de olumlu sonuçlara imza attı. Buna göre 2021'in ilk çeyreğinde TL bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artışla 33,2 milyon TL gelir sağlandı. İlk çeyrek gelirleri avro bazında yüzde 32 artışla 3,7 milyon avroya çıktı.

Akfen GYO’nun, dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Accor tarafından işletilen Türkiye'deki 15 Ibis ve Novotel marka otellerinden elde ettiği toplam kira de artış gösterdi. Buna göre 15 otelin geliri 2021 yılının mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, avro bazında yüzde 58,4 artışla 302 bin avro, TL bazında ise yüzde 90,7 artışla 2,7 milyon TL'ye ulaştı. Rusya otellerinden elde edilen toplam kira geliri ise mart ayında avro bazında yüzde 307 artışla 121 bin avro olarak gerçekleşti.