Akhisar Belediye Başkanı’ndan deprem söylentilerine karşı uyarı!

Twitter hesabından paylaşım yapan Dutlulu, “Deprem gecesinde de söylediğim gibi; ‘Şu saatte Akhisar’da büyük bir deprem olacak’ şeklinde yayılarak bilgi kirliliğine neden olan ve doğruluk payı olmayan söylentileri lütfen dikkate almayınız!” ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bildiğiniz gibi bir süre önce Akhisar’da büyük bir deprem atlattık ve ekiplerimiz ile birlikte hâlâ depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

* Tüm belediyelerimizin teyakkuz halinde olduklarını bilmenizi isterim.

* Şu anda başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere bir yardım seferberliği başlatıldı ve AFAD ile koordineli bir şekilde çalışma sürdürülüyor.

* Yardım kampanyasına dahil olmak isteyen vatandaşlarımız lütfen AFAD ile iletişime geçsinler.

* İhtiyaç halinde biz de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

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