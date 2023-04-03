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3 Nisan 2023
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Akılalmaz olay! 24 yaşındaki Edanur feci şekilde can verdi

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Ankara Caddesindeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde meydana geldi. Edanur Celep baskı yaparken, başörtüsü baskı makinesine dolandı.

Makineye sıkışan genç kızı gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Celepi özel bir hastaneye götürdü. Edanur Celap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın ardından reklam atölyesinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. (DHA)

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