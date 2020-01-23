Akılalmaz olay! Dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü

50 yaşında ve üç çocuk babası olduğu belirtilen Saripalli Chanavenkateshwaram Rao’nun, dövüşe götürülürken elinden kurtulan hayvanını zapt etmeye çalıştığı, bu sırada boynuna darbe aldığı ifade edildi. Hastaneye kaldırılan Rao’nun kurtarılamadığı açıklandı.

BBC’nin aktardığı habere göre Hindistan’da Yüksek Mahkeme’nin aldığı kararla horoz dövüşleri 1960’tan beri yasak.

Ancak “People For Animals” adlı hayvan hakları örgütünün yöneticisi Gauri Maulekhi’ye göre yasağa rağmen, birçok eyalette horoz dövüşleri hâlâ yaygın ve bahislerde büyük paralar dönüyor.

Horozlar, güçlenebilmeleri için steroid içeren proteinli yemlerle besleniyor.

Gauri Maulekhi, “Horoz dövüşlerinin gelenekle ilgisi yok. Tamamen, histerinin egemen olduğu bir kumar” diyor.