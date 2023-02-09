Akıllarına üç yıl sonra geldi… Cadde trafiğe kapatıldı, o binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Elazığ’ın en işlek caddesi binaların çökme tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremde 10 ilde binlerce bina yıkılırken, binlerce insan öldü ve yaralandı.

Depremle birlikte merkeze bağlı Akpınar Mahallesi’nde bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 2 büyük depremler birlikte şehir genelinde onlarca bina ağır hasar aldı. Eski yapısı ile dikkat çeken Gazi Caddesi’ndeki çoğu bina da boşaltıldı. Binaların önlerine şerit çekildi ve içeri girişler yasaklandı.

“93 BİNA AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR”

Elazığ Valiliği kentte meydana gelen deprem sonrasında yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki ve yine 06.02.2023 tarihinde 13.24’de Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonucunda ilimizde etkilenmiş olup Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce oluşturulan 21 hasar tespit ivedi olarak başlamıştır.

İlimiz Akpınar Mahallesi Mevlüt Sokak adresindeki bina saat 04.17’de meydana gelen deprem nedeniyle ağır hasar görmüş ve 12 aile tahliye edilmiştir. Saat 13.24’de meydana gelen depremde ise bina yıkılmış olup akabinde enkazı kaldırılmıştır. Enkaz altında 1 polis memuru ve 1 sivil vatandaşımızın cenazesi çıkartılmıştır.

Yeni Mahalle Gazi Caddesi adresinde valilik binası karşısında yer alan bina Fırat Üniversitesi ve İl Müdürlüğü Teknik Personellerin tespitine istinaden acil yıkılacak bina kategorisinde yıkımı başlatılarak tamamlanma aşamasındadır.

Nailbey Mahallesi Yenice Sokak adresinde bulunan Anıt iş merkezi üniversite ve il müdürlüğü teknik personellerin tespitine istinaden acil yıkılacak bina kararı alınmış olup bina tahliye edilerek kontrol altına alınmıştır. Gün içerisinde yıkımı kontrollü bir şekilde başlatılacaktır. Şu ana kadar Gazi Caddesi üzerinde başka acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina tespit edilmemiştir.

Ayrıca hasar tespit ekiplerince il merkezinde 45 ve ilçelerde 48 olmak üzere toplam 93 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir.”

“ÜÇ SENEDİR BU BİNALARIN YIKILMAMASI BÜYÜK BİR YANLIŞTIR”

Orta hasarlı binaların bir yıl içerisinde yıkılması gerektiğini belirten İnşaat Mühendisleri Odası Elazığ İl temsilcisi Hıdır Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Orta hasarlı bir binanın bir yıl içerisinde ya yıkılması ya da güçlendirilmesi gerekiliyor. Neden yıkımları yapılmamış anlayamadım üç sene içerisinde. Bu binaların yıkılmaması büyük bir yanlıştır. Kent merkezinde özellikle Gazi Caddesindeki binalar bize hiç güven vermiyordu bizim oturduğumuz bina bile bize güven vermiyor çünkü oturduğumuz bina eski bir bina.

Eski yerleşim yerlerinde vatandaşlarımızın yarısı oturmaya devam ediyor. Bu binalardan numune alıp incelendiği zaman bu binaların çok büyük bir bölümünün mutlaka 7 ve üzerindeki bir depreme dayanmayacağı oldukları görülecek. Mutlaka bu binaların yenilenmesi lazım hala eski binalarımız var bu binalar artçı depremlerden dolayı yorulmuşlar.

Eski binalarda insanlar korkamadan oturması için mutlaka bu binaların yenilenmesi lazım. Ama bunları kim yenileyecek? İnsanların gücü yok devlette yeni evleri yapar mı yapmaz mı bilemiyoruz. Kent merkezinde eski binaların envanterinin çıkarılması lazım.

İleride meydana gelebilecek büyük bir depremde bu binaların hangilerini dayanamayacağına ilişkin bir liste çıkarılması ve bu binaların yenilenmesi gerekiyor. Aksi taktirde büyük bir deprem olması durumunda ölen ölecek kalan kalacak başka bir çözüm yok” ifadelerini kullandı.