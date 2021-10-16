Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co
—
Yayının Tamamını İzlemek İçin ►https://youtu.be/rZkoYYIzm2A
Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Lego, Oyuncaklarında Cinsiyetçi Ögeleri Kaldıracak.Akıllı Telefon Aksesuarıyla Cildiniz Hakkında Detaylı Bilgiye Ulaşabilirsiniz.Müşteriler, Özel Durumlar Haricinde Chatbot'lardan Nefret Ediyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
Anasayfa Alaturka Online AKILLI TELEFONLARLA CİLT ANALİZİ MÜMKÜN OLUYOR