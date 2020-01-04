Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan dudak dudağa

Hercai isimli dizide canlandırdığı Miran karakteri ile Türkiye’nin tanınan isimleri arasına giren oyuncu Akın Akınözü, yeni yıla sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Paris’te girmişti. İkili, İstanbul’a dönüş yolunda öpüşürken görüntülendi.
Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz günlerde Fransa’nın başkenti Paris’e uçmuştu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, yakın arkadaşlarıyla beraber yeni yıl yemeği yiyerek 2020’ye ‘merhaba’ demişti.Yemekte Akın Akınözü’nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan’a sarılması dikkatlerden kaçmamıştı.
DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİLER
İkili, bu sabah saatlerinde İstanbul’a geldi. İstanbul’a dönüş yolunda aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan’ı öpücüklere boğdu. İkilinin uçaktaki bu halleri diğer vatandaşların dikkatini çekti.
Son güncelleme: 13:46 – 04.01.2020