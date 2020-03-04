‘Akın’ durdu… Dikkat çeken gelişme

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenleri ‘tutamayacağını’ açıklayarak aldığı karar sonrası sınıra akın yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan sayılara göre son 24 saatte 5 bin 375 kişi Türkiye’den ayrıldı. Kararın açıklandığı ilk iki gün 50 bine yakın kişi sınırdan ayrılmış, 1- 2 Mart arasındaki 24 saatte de 40 binden fazla kişi Türkiye’yi terk etmişti.

FARKLI SAYILAR

Açıklanan sayılar günbegün düşüşü gözler önüne serdi.

Öte yandan Yunan cephesinden dün yapılan açıklamada sadece 10 bin göçmeninin sınırı geçmeye çalıştığı belirtilmişti. Yunan hükümeti geçiş girişimlerini engellediklerini vurgulamıştı. İki ülkeden gelen farklı rakamlar kafaları karıştırmıştı.



GÜN GÜN AÇIKLAMA



Bakan Soylu’nun Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmenlerle ilgili gün gün açıkladığı rakamlar şöyle:

– 29 Şubat saat 21.02: 36 bin 776

– 29 Şubat saat 23.50: 47 bin 113

– 1 Mart saat 09.55: 76 bin 358

– 2 Mart saat 13.50: 117 bin 677

– 3 Mart 09.15: 130 bin 469

– 4 Mart 09.00 135 bin 844

NE OLMUŞTU?

Suriye’nin İdlib şehrindeki 33 şehit verdiğimiz Esad rejimi saldırı sonrası Türkiye Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamıştı. Haberin duyulması ile sınır kapılarına ve kaçak geçiş noktaların akın yaşanmıştı.

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