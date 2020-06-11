Akıncı Üssü davasında ara karar

ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, iki sanık tahliye edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının talepleri alındı.
Ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski pilot üsteğmen Mustafa Gökhan Türer ile eski teğmen Mehmet Karakoç, adli kontrol şartıyla tahliye etti.
Diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.