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27 Nisan 2023
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Akit Gazetesi’nde yangın

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


İstanbul Küçükçekmece’deki yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi’nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçeride bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

YANGIN BİNAYI SARDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın büyüyerek binayı sardı.

Akit Gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binada alevleri söndürmek için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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