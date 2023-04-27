Akkuyu eylemine jandarma müdahalesi

Yaratacağı doğa tahribatı nedeniyle ekolojistlerin ve uzmanların karşı çıkmasına rağmen yapımı ısrarla sürdürülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) bugün nükleer yakıt transferi yapılacak.

İnşasına başlanmasının ardından iş cinayetleri, iş kazaları ve çalışan binlerce işçinin kötü çalışma koşulları ile sık sık gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’ne bugün nükleer yakıt alınarak, ‘Nükleer tesis statüsü’ işlemine dahil edilecek.

Nükleer karşıtlarının ve doğa savunucularının karşı çıkmasına rağmen yapımı devam eden tesis, böylece teknik anlamda açılmış olacak. Açılışa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle katılamayacak. Rusya Atom Enerjisi Kurumu’nun üstlendiği tesisin açılışına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak.

NÜKLEER KARŞITLARI AKKUYU’YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Yakıt transferi öncesi Türkiye’nin farklı noktalarından harekete geçen nükleer karşıtları, Akkuyu’ya doğru yola çıktı. Çevreciler, yolculukları sırasında jandarma ekipleri tarafından ‘kimlik kontrolü’ bahanesiyle defalarca durduruldu. GBT sorgulamasına tabii tutulan çevreciler saatler sonra bölgeye ulaşabildi.

3 KİŞİ SERBEST BIKARILDI

Sabah 08.00’de yola çıkan nükleer karşıtları ancak 13.00’te tesisin yapıldığı Büyükeceli’ye ulaştı. Mersin-Antalya karayolundan Akkuyu yolu sapağına giren aralarında TİP Mersin Milletvekili Adayı Hakan Güneş’in de bulunduğu çevrecilerin önü jandarma kuvvetlerince kesildi. Çevrecilerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne kadar yürümelerine izin verilmedi.

“AYNI TOPRAKLARIN İNSANLARIYIZ”

Eylemi devam ettirmeleri halinde gruba müdahale edileceğini açıklayan jandarma komutanına TİP Mersin Milletvekili Adayı Hakan Güneş, “Bu bir eylem değil, bu gerçekleri açıklama etkinliği. Ben yürüme hakkımı kullanıyorum, kanuni hakkımı kullanıyorum. Orada ölüm alanı var, sizin çocuklarınızın hakkını da koruyoruz. Sizin de can güvenliğinizi düşünüyoruz. Aynı toprakların insanlarıyız.” dedi.

Çevrecilerin jandarma komutanı ile bir süre devam eden görüşmesinden sonuç çıkmayınca müdahale geldi. Jandarma ekibi verilen emirle çevrecilere müdahalede bulunurken, bu sırada arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında bazı çevreciler yere yatarak müdahaleyi protesto etti. Jandarmanın müdahalesi sırasında TİP’li Güneş ile birlikte 3 kişi gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakıldı. Nükleer karşıtlarının tesise giden yolda bekleyişi, jandarma barikatının arkasında devam ediyor.

İŞÇİ EYLEMLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Halk sağlığı hiçe sayılarak yapımı sürdürüldüğü öne sürülen tesis, daha önce işçi sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle yaşanan iş cinayetlerine ve çalışma koşullarının ağırlığına yönelik gelişen işçi eylemlilikleriyle sık sık gündeme gelmişti.