Akkuyu Santrali’nde işçiler birbirine girdi

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde taşeron işçileri arasında taşlı-sopalı kavga çıktı. Ortalığı savaş alanına çeviren kavga, cep telefonu ile görüntülendi.

Ali Ekber ŞEN

Olay Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında meydana geldi. Aydıner ve Sinerj isimli taşeron şirket elemanları, iddiaya göre kendilerine ait malzemeler yüzünden tartıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışmanın bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Demir, tahta, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, inşaat alanı adeta savaş alanına döndü.

Her iki firma elemanları birbirlerine acımasızca saldırdı. Yaklaşık 15 dakika devam eden kavga, güvenlik elemanları ile jandarmanın araya girmesiyle güçlükle önlendi.

Bazı işçilerin hafif yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan çok sayıda işçinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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