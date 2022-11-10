Aklımızda Fikirlerin, Kalbimizde Sevginle Hep Bizimlesin !

Yazan:
Alaturka Online
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Aklimizda Fikirlerin, Kalbimizde Sevginle Hep Bizimlesin

Aklımızda Fikirlerin, Kalbimizde Sevginle Hep Bizimlesin !

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün, aramızdan ayrılışının 84’inci yılını saygı, özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Aklımızda Fikirlerin, Kalbimizde Sevginle Hep Bizimlesin !

Alaturkaonline.com/ Los Angeles

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