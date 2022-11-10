Aklımızda Fikirlerin, Kalbimizde Sevginle Hep Bizimlesin !
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün, aramızdan ayrılışının 84’inci yılını saygı, özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz.
Aklımızda Fikirlerin, Kalbimizde Sevginle Hep Bizimlesin !
Alaturkaonline.com/ Los Angeles
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