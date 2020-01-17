AKLIMIZLA DALGA GEÇMESİNLER ! Asgari Ücretliye 75 Tl Jest Yaptık !





BAKAN SELÇUK JESTİ AÇIKLADI Hürriyet 'e bir röportaj veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretliye 75 TL 'lik bir jest yaptıklarını söyledi. Bakan yaptığı açıklamada 75 TL'lik bu rakamın devlete maliyetinin 6 Milyar TL olduğunu söyledi.

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