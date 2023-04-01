Aklın Yolu SÖZCÜ TV’de

Gri alanları yok eden, kutuplaştıran, ayrıştıran gündeme inat, yolu aklın yolu olanlar bu programda buluşuyor; sıcak gündemi, gelişmeleri, sağ duyuyla, anlamak ve anlamlandırmak için tartışıyor.

Aklın Yolu’na bu akşam; Gazete Pencere Yazarı Necdet Saraç, LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Zeki Üçok, Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun ve Gazeteci – Yazar Mustafa Ertekin konuk oluyor.

Aklın Yolu, Serap Belovacıklı moderatörlüğünde her Cumartesi saat 21.00’de Sözcü Televizyonu’nda.