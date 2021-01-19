AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Kızılay kesiminde kazı çalışması başlatıldı

ANKARA (AA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlıkça yapımı sürdürülen AKM-Gar-Kızılay Metrosu'na ilişkin, "3 istasyon, 3,3 kilometrelik tünel hattından oluşan ve toplam proje bedeli 1 milyar 142 milyon lira olan AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nu 2022 sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Karaismailoğlu, "AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni"nde, son 18 yılda ulaşım ve haberleşme için ülkenin dört köşesinde harcadıkları 914 milyar liralık toplam yatırım tutarı içinde demir yollarının payının yüzde 18,8'lik oran ve 171,6 milyar lirayla ön sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, 2 bin 82 kilometrelik elektrikli hat uzunluğunu yüzde 176 artışla 5 bin 753 kilometreye ulaştırdıklarını, demir yollarına 13 milyar 600 milyon lira harcadıklarını, toplam demir yolu uzunluğunu da 12 bin 800 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

– "2020 sonunda YHT ile taşınan yolcu sayısı 56,1 milyona ulaştı"

YHT set sayısının geçen yıl 25'ten 29'a yükseltildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Yüksek Hızlı Tren Hattı ile taşınan yolcu sayısı 2020 sonu itibariyle, 56,1 milyona ulaştı." diye konuştu.

Raylı sistemler alanındaki manevra lokomotiflerinde dışa bağımlılığı önlediklerine işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen yerli, 1200 beygir gücünde DE 10000 manevra lokomotifi geliştirdik. Özel sektör için üretilen 7 lokomotifi teslim ettik. Milli elektrikli tren setinin proje çalışmalarını tamamlayarak üretime geçtik. Dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ncı YHT işleten ülke olarak YHT hat uzunluğumuzu 1213 kilometreye çıkardık. Ankara-Sivas YHT Hattı'nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız."

– "12 ilde toplam 812 kilometreye yakın raylı sistem bulunuyor"

Karaismailoğlu, şehir içinde raylı sistemlerinin payını artırmak için Bakanlık olarak metro projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Türkiye genelinde, 12 ilde toplam 812 kilometreye yakın raylı sistem bulunmaktadır. Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak hizmete açılan toplam 312 kilometrelik raylı hatlar günlük 6 milyon 555 bin, yılda da 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşıma kapasitesine sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da 91 kilometre uzunluğunda metro inşaatı çalışmasının sürdürüldüğünü dile getiren Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantıları ile Başakşehir Çam-Sakura Şehir Hastanesi hatlarını yıl sonu itibarıyla bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakanlıkça 2010'da metro hatları devralınmadan önce, Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattına sahip olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Bu hattın üzerine, bugüne kadar Bakanlığımızca tamamlanan 77,2 kilometrelik uzunluğundaki dört hatla, Ankara'daki metro hatlarının uzunluğu, 4,5 kat artarak 100,3 kilometreye ulaştı." dedi.

Ankara'da 36 kilometrelik Sincan-Kayaş arasındaki Başkentray'ın 2018'de, 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu Metrosu'nun ve 15,4 kilometrelik Batıkent-Sincan Metrosunun 2014'te, 9,2 kilometrelik Keçiören-AKM Metrosu'nun da 2017'de hizmete açıldığını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"3 istasyon, 3,3 kilometrelik tünel hattından oluşan ve toplam proje bedeli 1 milyar 142 milyon lira olan AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nu 2022 sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanmasıyla Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlanacak. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'nda vatandaşlarımız YHT Gar'a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma yapılabilecek. Son istasyon olan Kızılay İstasyonundan, Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metrolarına aktarma yapılabilecek."

– "500 metrelik bölüm 30-35 günde tamamlanacak"

Karaismailoğlu, 5 bin 49 metrelik TBM tünel imalatı bulunan hattaki tünelin yüzde 90'ının beton imalatının yüzde 79'unun ve ray imalatının da yüzde 76'sının tamamlandığını bildirerek, projenin geneli için gerçekleşme oranının yüzde 70'e ulaştığını söyledi.

Projede bugüne kadar kazılan 4 bin 549 metrelik tünele ek olarak 500 metre daha tünel kazacaklarını belirten Karaismailoğlu, bu iş için de tünel delme makinasının montajını Zafer Parkı Şaft Bölgesi'nde yaptıklarını kaydetti.

Bugün başlatılacak kazı çalışmasıyla kalan 500 metrelik bölümü tamamlayarak, 30 – 35 gün sonra Kızılay'a varacaklarını anlatan Karaismailoğlu, Ankara'ya ve Ankaralılara hizmetin en iyisini, en kısa sürede sunmak istediklerini ifade etti.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne giderken, başkentin tüm kent içi raylı sistem ihtiyaçlarını karşılamış olacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, hizmet siyasetini benimseyen hükümetin, "halka hizmeti, Hak'ka hizmet" olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Törene, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.