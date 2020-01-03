AKM inşaatında yaralanan işçiden Tamince ve Topsakal’a suç duyurusu

Taksim’deki yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatında bir ay içinde üç işçi inşaatta meydana gelen çeşitli kazalarda yaralandı.

İlk olay 18 Kasım’da inşaat kalıbının Cengiz Bozkurt isimli işçinin üzerine düşmesi sonucu yaşandı.

İkincisi ise 26 Kasım’da ismi öğrenilemeyen bir işçinin yüksekten düşmesi sonucu meydana geldi.

Üçüncü kaza ise 15 Aralık’ta meydana geldi. Gece vardiyasında beton kalıpçısı olarak çalışan 32 yaşındaki Mehmet Alaca, henüz bilinmeyen bir nedenle beton sepette bulunduğu sırada kule vinç halatının kopması sonucu 32 metreden düştü.

Vücudunun bir kısmı yerdeki demirlere saplanan Alaca, itfaiyenin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi acil cerrahi bölümünde tedavisi devam eden Alaca’nın vücudunda kırık ve eziklerin olduğu tespit edildi.

‘ZİYARETE GELEN OLMADI’

Alaca’nın eşyalarını almak için şantiyeye gittiğini ancak oradaki görevlilerin kendisini kovduğunu belirten ağabeyi Ömer Alaca, şu ana kadar hiçbir şirket yetkilisinin kendilerini ziyaret etmediğini söyledi.

“DELİLLER KARARTILIYOR” İDDİASI

Kardeşinin yaralanmasında bir ihmal olup olmadığını araştırdıklarını belirten ağabey Alaca, kazadan hemen sonra vincin söküldüğünü, kamera kayıtlarının da silindiğini iddia etti.

Delillerin karartılarak olayın üstünün örtülmeye çalıştığını iddia eden aile, AKM’yi yapan Sembol İnşaatın sahibi Fettah Tamince ve Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal hakkında suç duyurusunda bulundu.