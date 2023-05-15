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14 Mayıs 2023
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AKP 6 ilde oylarını artırdı!

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 2002 yılından bu yana ülkeyi yönetiyor. Girdiği her seçimden birinci çıkan AKP, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde de ilk sırada yer aldı.

AKP’NİN OYLARINI ARTIRDIĞI İLLER

2018 yılındaki seçimde yüzde 42.56 oy olarak 295 milletvekili çıkaran AKP, 2023 seçimlerinde yüzde 35.41 oy olarak Meclis’te 266 sandalye kazandı. AKP’nin oyları 7 puan düşerken, hemen her şehirde oy kaybı yaşadı. Ancak geçici verilere göre oylarını artırdığı iller de var. İşte o şehirler ve AKP’nin oylarındaki değişim:

 

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE DURUM

AKP diğer seçim bölgelerinde 2018 yılına göre oy kaybederken, İstanbul’da yüzde 42.69’dan yüzde 35.88’e, Ankara’da yüzde 40.44’den yüzde 32.28’e, İzmir’de ise yüzde 28.7’den 24.88’e geriledi.

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