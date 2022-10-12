AKP adaleti: Ankara’da ‘indirim’, Kahramanmaraş’ta ‘zam’

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde maliyetinin yarısına su satılmasına karşın, yüzde 50 indirim teklifinin iktidar bloğu oylarıyla kabul edilmesine tepkiler sürerken, Ankara’da suya indirim oyu veren AKP’li meclis üyeleri Kahramanmaraş’ta ise su fiyatının bir yılda iki katına çıkması için el kaldırdı.

Ahmet KAYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, TBMM’de yaptığı konuşmada iktidar cephesinin Ankara’da su fiyatında yüzde 50 indirim yapılmasıyla ilgili teklifini eleştirirken, “Bu karar tamamen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mansur Yavaş’ı cezalandırmaya yönelik bir girişimdir. Mansur Yavaş Belediyeciliğini çökertmeye yönelik bir çabadır. Ama, asla başarılı olamayacaklar” dedi.

SUYA YÜZDE 100 ZAM YAPTILAR

Konuşmasında, AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a zulmettiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Bakın Ak Parti Ankara’da su fiyatının yarı yarıya indirilmesi için önerge veriyor. Ak Partili meclis üyeleri oy veriyorlar önergeye.

*Ama, aynı Ak Parti’nin belediye meclis üyeleri Kahramanmaraş’ta suya zam yaptırıyor. Yüzde yüzün üzerinde Kahramanmaraş’ta suya zam yapılmıştır. Bu yetmiyormuş gibi bir de vatandaşın bilgisi, isteği rızası olmadan su sayaçları değiştiriliyor.

*Millet zaten enflasyonun altında inim inim inliyor. Ak Partili Kahramanmaraş Belediyesi bir de vatandaşın cebindeki 3-5 kuruşa göz dikmiş, milletin cebindeki paraya göz dikmiş, milletin cebindeki parayı resmen alıyor. Kınıyorum Ak Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve başkanını.

ELEKTRİK PARASINI BİLE KARŞILAMIYOR

Öztunç, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada yıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da tonu 6 TL’den satılan suyla 1.8 milyar TL gelir sağlanabildiğini, oysa yıllık 2.3 milyar TL elektrik gideri olan ASKİ’nin elde ettiği para ile bu borcunu dahi kapatamayacağını belirtirken şöyle devam etti:

*Veto kararına rağmen iktidar bloğunun oylarıyla kararı meclisten geçirdiler. Bu şekilde Mansur Yavaş belediyeciliğini engellemeye çalışıyorlar.

*Bunu başaramayacaklar. Bunların isteği, ASKİ’nin tüm acil altyapı yatırımlarının durması. Konu zaten yargıya taşınıyor. AKP her zamanki gibi CHP’li belediyelerin hizmetini engellemeye çalışıyor.

BELEDİYELER TÜFE VE YILLIK ZAM YAPIYOR

SÖZCÜ muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinden 14’ü TÜFE rakamlarına göre aylık olarak su fiyatını güncellerken, 13’ü ise yılda bir kez 12 ay süreli olarak su fiyatında düzenlemeye gidiyor.

Yalnız Mersin Büyükşehir Belediyesi ise TÜFE ve ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre su fiyatını belirliyor. Ankara ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ise ÜFE’ye göre su satış fiyatını belirleyen iki belediye.

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