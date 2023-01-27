AKP adayı TOKİ’den 15 günde 2. ihaleyi aldı

TOKİ’den aldığı yüksek maliyetli ihalelerle gündeme gelen AKP milletvekili aday adayı Bedrettin Binbay’a yine konut ihalesi piyangosu vurdu. 3 Ocak’ta Tekirdağ Çorlu’da 570 konut, 1 ticaret merkezi ile bir caminin inşaatı için 688 milyon 856 bin TL’lik sözleşme imzalayan Binbay’ın son aldığı ihale de servet değerinde…

İKİ ORTAKLI ŞİRKET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 27 Aralık 2022’de ihaleye çıkarak Mardin Midyat Ortaçarşı Mahallesi’ne 354 konut, 3 dükkan ve 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemelerini yaptıracağını duyurdu. İhaleyi Binbay’ın şirketi HMB Mühendislik ile Arter İnşaat şirketleri ortaklığı kaptı. Şirkete devletin kasasından 418 milyon 956 bin TL ödendi, 18 Ocak 2023’te sözleşme imzalandı.

TEKİRDAĞ’DA DA VAR

Projenin 400 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor… Binbay yalnızca 2 ayda TOKİ’den yüksek maliyetli üç ihale almış oldu. 19 Kasım 2022’de de Tekirdağ’da 400 konut sosyal tesis ve kreş ihalesini 599 milyon 956 bin TL’ye Binbay’ın şirketi almıştı. Binbay’ın şirketlerinin son on yılda 3 milyar TL’nin üzerinde ihale aldığı öğrenildi.