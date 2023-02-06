AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında

Kahramanmaraş depremi sonrasında AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın da enkaz altında olduğu açıklandı. Depreme memleketi Adıyaman’da yakalanan AKP’li vekile ulaşılmaya çalışılıyor.

Taş’ın sosyal medya hesabından vekille ilgili şu açıklama yapıldı: “Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız….”

AKP’li birçok milletvekili ve vatandaşlar, bu paylaşımın altına ‘Dualarımız sizinle, inşallah sağlıkla kurtulursunuz’ şeklinde yorumlar yaptılar.

APARTMAN TAMAMEN YIKILDI

Taş’ın Meclis’teki makamından “Vekilimin ve ailesi enkaz altında. Yaşadığı apartman tamamen yıkılmış durumda” bilgisi verildi

CENAZEYE KATILDI

AKP’li Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde cenaze namazına katıldı ve “Vefat eden Tut ilçe başkanımız Ali Korkmaz’ın kıymetli babasının cenaze merasimine Valimiz Mahmut Çuhadar, teşkilatımız ve hemşehrilerim ile beraber katıldık. Allah rahmet eylesin…” ifadelerini kullanmıştı.