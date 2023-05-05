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5 Mayıs 2023
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AKP Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı: 1 gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


Ankara’nın Çankaya ilçesi Doktor Mediha Eldem sokakta bulunan AKP İl Başkanlığı binasına saat 17.00 sıralarında saldırıda bulunuldu.

Abdulkadir Y., yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı. Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana gelirken, şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti.

Abdulkadir Y., polisler tarafından yere yatırılıp, kelepçelendikten sonra ekip aracına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AKP’DEN AÇIKLAMA

AKP İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güzelgöz, il başkanlığı binasına düzenlenen saldırıya ilişkin “Bu tür saldırılar bizi yıldıramaz. Bu tür yapılan olayların muhalefetle ilgisinin araştırılmasını istiyoruz. Saldırgan taş ve telefonla saldırdı. Bizim partimize yönelik sloganlar da atmış. Saldırı sonucu giriş camınız çatladı. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil” dedi.

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