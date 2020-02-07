AKP, Antalya’yı Böyle Batırmış! Bu Fiyatları Görünce Şok Olacaksınız

Bu Fiyatları Görünce Şok Olacaksınız! AKP, Antalya'yı Böyle Batırmış! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski belediye başkanı AK Partili Menderes Türel döneminde Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılarak Alkoçlar A.Ş.'ye devredilen Konyaaltı Sahil Projesi’nde ortaya çıkan zararın 15 milyon lira olduğunu açıkladı. Konyaaltı Sahil Projesi’nde kullanılan malzemeleri/ürünleri dört örnek üzerinden tek tek açıklayan Muhittin Böcek’in verdiği bilgilere göre, 2020 yılında birim fiyatı 53,10 TL olan beton duba 1.050,20 TL’den 1.751 adet, 9 bin 440 TL olan olan arı figürlü bitki heykeli 80 bin 240 TL’den 4 adet, 13 bin 393 TL olan sokak antrenman parkuru 619 bin 500 TL’den 1 adet, 1.475 TL olan oyun elemanı 34 bin 839,50 TL’den 9 adet alındı ya da yaptırıldı. Sadece bu dört malzemede/üründe belediyenin yaklaşık 3 milyon TL zarara uğratıldığını belirten Böcek, daha önce de Yap-İşlet-Devret usulüyle ihaleler yapıldığını ancak bu ihalelerde hem yatırım gerçekleştirildiğini hem de işletme devrinin 10 yıl ile sınırlandığını belirtti.
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