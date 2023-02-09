AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay: Asker sayısı acilen artırılmalı

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, depremin yıktığı Adıyaman’da gördüğü eksikleri madde madde sıraladı. “Asker sayısı acilen artırılmalı” diyen AKP’li vekil, Adıyaman’da durumun çok ağır olduğunu ve iş makinaları ve vinç, delici, kesici aletlere acil ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Atalay, “Diyarbakır ve Adıyaman’ı gezdim. Adıyaman’da durum çok ağır. İhtiyaç duyulan listenin başında iş makinası, özellikle vinç, delici ve kesici aletler yer almaktadır. Çok sayıda gönüllü kurtarma ekibi var ancak bu aletler olmayınca yapacakları bir şey yoktur. Sahada olmayanların ürettikleri iftiraları ‘siyaset’ diye tanımlama basitliği hakikaten yakışmıyor. Resmi-sivil özel tüzel kişi ve kurum herkesin içtenlikle büyük bir çaba içinde olduğuna tanıklığımı ifade etmeyi asgari ahlâkî mükellefiyet olarak görüyorum” dedi.

SABAHA KADAR ÇALIŞIP MESAİYE DÖNDÜLER

AKP’li vekil, Diyarbakır’dan Adıyaman’a desteğe gelen iki doktorla karşılaştığını belirterek, “Sahada nice pırıl pırıl yürekli genç gördüm; dört bir yandan koşarak gelmişler. Akşam saatiydi, iki gence; ‘Siz nereden? diye sordum. ‘Doktoruz, Diyarbakır’dan, mesai biter bitmez Adıyaman’a koştuk, sabaha kadar yardım edip mesai için döneceğiz’ cevabındaki asalet burun sızlattı” ifadesini kullandı.

KÖYLERE UN SEVKİYATI YAPILMALI

Şehirlerin ana yolları sürekli açık tutulmalı.

Yardım getiren tırlar şehirlerin girişinde durdurulup küçük araçlara aktarılarak şehrin muhtelif yerlerine, mahallelere dağıtılmalı.

Trafik ekipleri şehir içinde parka izin vermemeli. Ambulansların işini zorlaştırıyorlar.

Kahta’nın bir köyüne uğradık. ‘Ekmeğimiz yok, açız’ dediler. Köylere un sevkiyatı yapılmalı.

Asker sayısı acilen artırılmalı.

Devlet, müteahhitlerden operatörleriyle birlikte yeterli sayıda iş makinası istemeli, yoksa el koymalı.

Elektrik ve su ivedilikle verilmeli.

Gidecek gönüllüler yapacakları işin araç gereci ile gitmeli.

Temel insanî ihtiyaçlar için mobil sistemler kurulmalı

Mahalle mahalle sivil-kamu ortak örgütlenmeler yapılmalı.

KENDİ VEKİLİNİ ELEŞTİRDİ

AKP Ardahan İl Başkan Yardımcısı Uğur Alp Kayatürk, hemşehrisi olan vekilin eksikleri saymasından rahatsız oldu ve “Bu saydıklarınızın hepsi ve daha fazlası yapılmaya çalışılıyor. Bunun için uğraşan birileri var. Hiç şüpheniz olmasın. Sizde onlarla beraber hareket edin faydalı olun derim. Yoksa yapılacaklar listesine eklenecek madde çok” diye eleştiride bulundu.