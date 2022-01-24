AKP, bir gazeteci ve iki milletvekili için harekete geçti

81 AKP İl Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla tutuklanan Sedef Kabaş ile CHP milletvekilleri Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

AKP’nin 81 kentteki il başkanlıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile TV programına katılan CHP’li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlük, hadsizlik, zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez.

– Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

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