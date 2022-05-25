AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP anlaştı! Covid-19 izni uzatılıyor

Cezaevindeki mahkumların corona izinlerini uzatmak için AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’den ortak önerge verildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 31 Mayıs’ta sona erecek açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenleme Genel Kurul’da görüşmeleri süren yasa teklifine eklendi.

Covid-19 izniyle ilgili eklenen madde 5 siyasi parti; AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergesiyle verildi.

KABİNE SONRASI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 31 Mayıs’ta sona eriyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihte mahkumların açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri istenmişti ancak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan izin süresi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, “Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs’ta süresi sona eren Covid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum.” demişti.

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