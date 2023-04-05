48.6 F
Los Angeles
5 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemAKP Çorum İl Başkanı Murat Günay, saldırıya uğradı

AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay, saldırıya uğradı

Alaturka Online
Alaturka Online

Günay, 13 Mart’ta AKP Çorum İl Başkanlığı görevine başlayan Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğradı.

Darp edilen Günay, darp raporu aldıktan sonra Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Günay, suç duyurusunda kendisini, aralarında köy muhtarlarının da olduğu 5 kişinin darp ettiğini iddia etti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Öte yandan saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. (AA)

Gündem
Önceki haber
İmamoğlu ‘Neler dediler neler’ dedi, madde madde açıkladı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,421BeğenenlerBeğen
16,204TakipçilerTakip Et
3,504TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States