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20 Nisan 2023
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AKP Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, Adana’da saat 16.00 sıralarında yaşandı. AKP Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi parti binasına ateş açtı.

“1 KİŞİ TARAFINDAN 12 EL ATEŞ EDİLDİĞİ BİLGİSİNİ ALDIK”

Saldırının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı. AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay, “İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun” dedi.

Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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