AKP döneminde kadınların statüsü nereden nereye geldi? – Ankara Rüzgarı (8 Mart 2020)





8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’de ve dünyada kadının durumu. Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor? Suriyeli sığınmacıların doğurganlık oranı ortalama altı. Göçte kadın olmak ayrı bir işkence. Kadınlar siyaset sınırlarını zorlarken ne ölçüde başarılı oluyor. Mecliste hafta içinde yaşanan kavgada kadınlar ne yaptı? Cumhuriyet devrimleri kadınlar için neden ayrıca önemli? Tele1'e destek olmak için:

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