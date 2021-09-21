AKP döneminde kredi tutarı ve yurt sayısı düştü

CHP’li Erdem, “2002’de üniversiteli 43 liralık KYK bursuyla, 1 yarım altın alabiliyordu. 5 lira cebinde kalıyordu. Şu anda yarım altın alabilmek için 650 liralık bursuna, 962 lira ilave etmesi lazım” dedi.

Deniz AYHAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP iktidarında hem yurt hem de öğrenci bursu açısından, Türkiye’de hiçbir iktidarın gerçekleştiremediğini yaptıklarını savundu. “Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun ya… Şu anda 650 liraya çıktık” dedi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı verileri ile 2021 yılı verileri karşılaştırıldığında ise geçen yılların üniversitelilerin lehine işlemediğini ortaya koydu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, yıllara göre KYK kredilerini ve alım gücünü kıyasladı. Erdem, “2002’de bir öğrenci 45 TL’lik KYK bursuyla 1 yarım altın aldığında, cebinde fazladan 5 TL para kalıyordu. 2021’de 650 liralık bursuyla yarım altın alması için cebinden ek olarak 962 TL fazla para çıkması gerekiyor” dedi.

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü verilerine göre 30 Aralık 2020’de 781 olan yurt sayısı, 2021’in temmuz ayında 772’ye düştü. Yatak kapasite de 698 bin 289’dan, 696 bin 966’ya geriledi. 2021 yılının ilk altı ayında 12 bin 524 yatak kapasiteli 37 öğrenci yurdu ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle hizmete kapatıldı. Mevcut yurtlarda da binaların fiziksel yapıları ve boş yatak sayıları da göz önünde bulundurularak 3 bin 183 yatakta eksiltme yapıldı. 14 bin 384 yatak kapasiteli yeni yurt da hizmete girdi. Buna rağmen yatak kapasitelerinde düşüş oldu.