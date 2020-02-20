AKP engeline karşı imza kampanyası

AKP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi’nde Bakırköy’ün 7 mahallesinin kentsel dönüşüm planlarının iptal edilmesine ilçe halkı isyan etti. Bakırköy’de, birinci derece deprem bölgesinde yer alan Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba , Zeytinlik, Cevizlik, Yenimahalle ve Sakızağacı mahallelerinde konutlara 1 kat artış getiren kentsel dönüşüm planları ilçenin depreme karşı güçlendirilmesinin önünü açacaktı. Ancak AKP grubunun oyları ile mevcut plan şartlarının devam etmesi kararlaştırıldı.

MECLİS’E GÖNDERECEKLER

Mevcut plana göre, ilçede yaşayanların büyük çoğunluğu konutlarını yıkıp yenileyecek gelire sahip olmadığı için konutlarını güçlendiremiyor. Bu nedenle Bakırköy halkı İBB Meclisi’nde alınan karara karşı imza kampanyası başlattı. 18 Şubat’ta Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda kurulan masada, 7 Mart’a kadar imza toplanacak. Toplanan imzalar TBMM’ye gönderilecek. Bakırköy halkı “Bu binalar 50 yıllık. Binaların altında öldükten sonra ağlamasınlar, yaşarken elimizi tutsunlar” diyerek isyan etti.

MELTEM BEKAROĞLU

Kartaltepe’de oturuyoruz. Depremden korkuyorum. Bu yüzden enkazdan nasıl çıkacağımı öğrenmek için eğitim alıyorum.

REYHAN POLAT

Binamız 55 yıllık. Kat artışını verseler müteahhitlerle anlaşacaktık. Biz öldükten sonra ağlamasınlar, yaşarken elimizi tutsunlar.

SEMRA ÖZKAN

50 yıllık binamızı güçlendirmek için müteahhitlerle konuştuk. Daire başına 250 bin lira masraf çıkardılar. Maddi gücümüz yok.

AYFER AKMEN

Binamızın yaşı 70’ten fazla. Müteahhitin istediği parayı veremedik. 1 katlık artış büyük ölçüde sorunumuzu çözecekti.

ÇETİN DEMİRCİ

Binanın kolonlarındaki demirleri görüyoruz. Ataköy’e gökdelenleri diktiler ama Bakırköy halkına 1 kat artışını çok gördüler.

ÖMER BİLGİN

Seçim öncesinde AKP’nin adayı da bir kat artış sözü vermişti. Günahı, vebali onlara ait. Binalarımızın ömrü doldu, yenilenmesi gerek.

BİRSEREN KOÇ

25 yıllık binada yaşıyoruz ve depremden korkuyoruz. Emekliyiz. Geçinemiyoruz. Devletten yardım istemek en doğal hakkım.

FEVZİ YÜREKLİ

Eninde sonunda o büyük deprem olacak. AKP’nin çoğunluk oyu ile reddedildi plan. Yukarıdakiler tepiniyor, aşağıda vatandaş eziliyor.

Başkan Kerimoğlu AKP’nin kararını eleştirdi: Deprem siyaset üstü bir konudur

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy’ün depremin merkez üssünde yer alan İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden olduğuna vurgu yaparak 50-55 yıllık binaların bir an önce depreme karşı güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti. SÖZCÜ’ye konuşan Kerimoğlu şunları söyledi: “Bakırköy’deki binalar, ortalama ömrünü bile aşmış durumda. Bu binaların deprem karşısında güvenliği yetersiz. Bakırköy’ün çok acil dönüşüme ihtiyacı var. Geri bıraktığımız 5 yıllık dönemde bu konuda iki kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimde bulundum ama sonuç alamadım. iki kez de Kadir Topbaş döneminde İBB Meclisi nezdinde girişimde bulundum yine sonuç alamadım. Bence İBB Meclis üyelerinin deprem konusunu siyaset üstü bir konu olarak görmesi gerek. Meclis üyelerinin vicdanına ve aklına emanet ediyoruz bu konuyu.”