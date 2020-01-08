AKP Genel Sekreteri’nden Mansur Yavaş gafı… AKP döneminde çekilen fotoğrafla CHP’yi eleştirdi

Yavaş’ı eleştiren isimlerden biri de AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin oldu. Şahin, Yavaş’ı eleştirmek isterken 2018 yılına ait AKP’li Mustafa Tuna dönemindeki kar fotoğraflarını kullandı. Paylaşımında, ”Daha ilk kar sınavında Mansur Yavaş sınıfta kaldı. Ankara’nın ana arterleri, bulvarları kilitlenmiş durumda. Hiç önlem alınmamış; yolları açmak için de yeterli çaba yok. Bir kez daha gördük ki belediyecilik akılla, birikimle, ekiple, gönülle yapılır; bu özellikler CHP’de yok” dedi. Daha önce de eski başkan Melih Gökçek 2017’de yani kendi döneminde çekilen fotoğrafları paylaşıp altına “Umarım Yavaş’a oy verenler farkı fark etmeye başlamıştır” diye yazmıştı.