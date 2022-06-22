‘AKP gider ayak çay tarımının ipini çekmeye çalışıyor’

CHP Rize il yönetimi 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında yeni çay yasasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına İYİ Parti, SP ve Doğru Parti ile üreticiler destek verdi.

İsmail AKDUMAN

Meclise getirilen Çay Kanunu’na tepki gösteren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Çay üreticilerinin yaş çayda taban fiyat uygulanmasını, açıklanan fiyatın altında alım yapılmasını yasaklayan bir Çay Kanunu beklediğini vurgulayan Deniz, “Çay fiyatının açıklanması Ulusal Çay Konseyi’ne bırakıldı. Ulusal Çay Konseyi 14 yıldır var. Bu süre içinde varlığını hissettiniz mi? Özel sektör açıklanan yaş çay fiyatının yarısına çay alırken bu konsey neredeydi?

Ulusal Çay Konseyi’nin başkanı aynı zamanda Rize Ticaret Borsası’nın da başkanı. Aynı zamanda çay fabrikası sahibi. AKP hükümeti 14 yıldır var olan ve üretici lehine hiçbir şey yapmayan Ulusal Çay Konseyi’ne çay fiyatını belirleme yetkisi veriyor. Bunun tek bir anlamı var AKP Hükümeti gider ayak çay tarımının ipini çekmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

“TÜRK ÇAYININ NASIL YOK OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ”

Hazırlanan kanun teklifi ile binlerce insanın çalıştığı ve çay tarımının garantisi olan ÇAYKUR’un yok sayıldığını ileri süren Deniz,

“ÇAYKUR’a ihanet edilmiş ve ÇAYKUR’un ipi çekilmiştir. Türk çayı, Ulusal Çay Konseyi adı altında 3-5 Sermaye sahibinin, yönetimine devir edilmiştir.

Bu kanun yasalaştığı zaman ÇAYKUR’un nasıl yok olacağını, binlerce insanın nasıl işsiz kalacağını, üreticinin bir zamanlar kendine ait olan tarlasında nasıl maraba olacağını, Rize bölgesinin demografik yapısının nasıl değişeceğini, çay üreticilerinin nasıl 3-5 sermaye sahibinin oyuncağı haline geleceğini, bölgenin nasıl hızlı bir şekilde yoksullaşacağını göreceğiz.

Bu gelişme 3-5 sermaye sahibine de yaramayacak onlarda şirketlerini yabancı şirketlere nasıl kaptıracaklarını ve sonuçta Türk çayının nasıl yok olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.