“AKP, hayal edemeyeceği bir oy kaybı yaşayacak

Abdullatif Şener, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çekirdek kadrosunda yer alıyordu. Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığı döneminde Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan döneminde de Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. AKP’den istifa eden ilk siyasetçi oldu. Şimdi, CHP’nin Konya Milletvekili. Şener, ülkenin ekonomik bir buhrandan geçtiğini ifade ederek “Büyük bir ekonomik sıkıntı var. İnsanımız iş-aş derdine düşmüş. Üstelik bu yalnız corona süreciyle bağlantılı da değil. Özellikle 2017’den bugüne kadar hükümetin izlemiş olduğu ekonomik politikaları ve tek adam üzerine dayalı kurmuş olduğu bir rejimin sonucudur” dedi. Şener şunları söyledi:

“Bütçe açığı korkunç düzeyle çıkmış vaziyette. Hükümet açığı 139 milyar öngörmüşse de yıl sonu itibariyle bunun 220 milyar liraya ulaşma ihtimali var. Üstelik de Merkez Bankası kar ve yedek akçelerini yani kefen parasını bütçeye aktardı. Ona rağmen bu korkunç açık ortaya çıktı. Yani, Devlet bütçesi dikiş tutmuyor. Sürekli borçlanarak, yama yapmaya çalışılıyor.”

10 ÜLKEDEN BİRİYİZ

“Rakamlarla oynayarak küçültmeye çalışsalar da açıkladıkları yıllık bazda yüzde 13 civarındaki enflasyon ile dünyanın en yüksek 10 enflasyonu olan ülkesinden birisiyiz. Banka rezervleri ekside. 3 trilyon 258 milyar lira kredi dağıtmış. Ama topladığı mevduat 3 trilyon 60 milyar lira. Yani mevduattan 198 bin lira daha fazla kredi dağıtmış. Vatandaş TL’ye güvenmiyor, o yüzden toplam mevduatın yüzde 52.2’si dövizde. Ama bu çark dönerken de, bu işten zenginleşenler, karlı çıkan ve hükümetle dirsek temasında olan bir avuç insan var.”

BORÇ ZİRVE YAPTI

“Vatandaşın kredi kartı borcu 700 milyar lirayı geçti. Ocak-Mayıs döneminde ödediği faiz 32 milyar lira. Batık krediler ise 150 milyar lira. Bankacılık sektörü de hükümetin genel politikaları çerçevesinde görüntü veriyor. Reel sektörün döviz açığı 170 milyar lira. Hükümetin dış borçları veya dövize dayalı borçları zirve yapmış durumda. Uluslararası piyasalarda ülke borçlanma kredi notumuz 480’ler civarında. Halbuki hiçbir batı ülkesinin kredi notu 50’nin üzerinde değil. Dolayısıyla, uluslararası piyasalara tefeci faiziyle borçlanıyoruz. Bunun sıkıntısını 83 milyon insan çekiyor. Türk çiftçisi 110 milyar liranın üzerinde borçludur. Kazanç azalıyor, borçları ödemekte büyük zorluklar çekiyor. Elinden tarlası, traktörü alınıyor.”

Siyasetin içinde olan birisi olarak bazı olayları okuyabildiğini kaydeden CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, sözlerini şöyle bitirdi: “Bu tablo, siyasetin rengini de değiştirmiş gözüküyor. Hükümete yönelik eleştirileri sadece muhalefet partilerine destek verenler değil, daha fazla AKP’ye oy verenler yapıyor. Vatandaş feryat ediyor. ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyor. AKP’ye geçmişte büyük destek veren Konya’da da bu böyle gözüküyor. Bu gidiş Sayın Erdoğan’a hayal etmeyeceği bir oy kaybıyla yansıyacak. Anketlerde AKP’nin oy oranı yüzde 30 civarında geçiyor. Ben yüzde 30’un bile AKP için hayal olduğunu düşünüyorum. İktidarı gidici görüyorum.”