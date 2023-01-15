AKP-HDP görüşmesi sonrası kritik buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 15.00’te Beştepe’de görüşecek.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe’te saat 15.00’te görüşecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yer aldığı AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin Meclis’te 2 Kasım’da HDP grubunu ziyaret etmişti.
“DOĞALDIR” DEMİŞTİ
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ziyaret sonrası gerçekleşecek olması dikkati çekti. Dün grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “AKP heyetinin Meclis’te grubu bulanan partilerle görüşmesi son derece doğru ve doğaldır” demişti.