AKP-HÜDA PAR yakınlaşması gözleri o isimlere çevirdi

Hüda Par ile AKP’nin 14 Mayıs seçimleri öncesinde ittifak arayışına girmeleri akıllara, 4 yıl önce mahalli idareler seçimleri öncesinde Hüda Par’ın AKP’li adayları destekleyeceğini açıklamasından hemen sonra Hizbullah tetikçilerinin teker teker tahliye edilmesini getirdi.

YEREL SEÇİMLERDE AKP’Yİ DESTEKLEME KARARI ALDILAR

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerden önce de Hüda Par ile AKP ittifak görüşmeleri yapıldı. Hüda Par, Güneydoğu’da muhafazakâr oyların bölünebileceği endişesiyle belediye başkan adayı çıkarmayacaklarını, AKP’li adayları destekleyecekleri taahhüdünde bulundu.

Aynı zamanda 3 Hizbullah tetikçisinin avukatlığını yapan Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüda Par Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Bu görüşmede masaya ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü olan tetikçilerin durumunun geldiği ileri sürüldü.

SÜREÇ ADALET BAKANLIĞININ BİLGİSİ DAHİLİNDE İŞLEDİ

Adalet Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde önce tutuklu tetikçilerin sayıları, aldıkları cezalar, tutuklu kaldıkları süreler ve hangi cezaevinde olduklarına dair liste çıkarıldı. Ardından da tahliye süreci başladı.

Gaffar Okkan’ın katillerinde İbrahim Gürceğiz ve Mustafa Bozkurt (sağdan 1. ve 2.) ağırlaştırılmış müebbet alıp serbest bırakıldı.

“YENİDEN YARGILAMA” TALEP ETTİLER

Kapatılan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde yargılanan ve hüküm giyen Hizbullahçılar, yargılama aşamasında ; askeri yargıç bulundurulmasını, OHAL süresince uzun gözaltı süresini, gözaltı ifadelerinin avukat huzurunda alınmamasını, adil yargılanmadıklarını, AİHM normlarına göre davalarının makul süre içinde sonuçlandırılmadığını, işkence ve kötü muamele gördüklerini ileri sürüp “Yeniden yargılanma” talebinde bulundular. Mahkemelere yağan dilekçelerin ardından, dosyaları ele alınan yüzlerce cinayetin faili olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan hükümlü tetikçiler, 2019’daki yerel seçim öncesi ve sonrasında gruplar halinde tahliye edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Gaffar Okkan’ın katilleri Şener Dünük ve Suat Çetin de serbest kaldı

355 KİŞİNİN İNFAZINDAN SORUMLU 96 TETİKÇİ SERBEST KALDI

Serbest kalan 96 tetikçi, 355 vatandaşı ya sokak ortasında enselerinden tek kurşunla infaz ederek öldürme, kaçırıp işkenceli sorgudan geçirip domuz bağıyla boğduktan sonra oturdukları evlerin bahçelerine gömerek üzerine beton dökmekten sorumlu tutuluyordu ve bu eylemlerin faili olarak ceza almışlardı.

Onlarca cinayetin faili Fuat balca (kar maskeli) savcı huzurunda cinayetleri tek tek itiraf etti. Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı, serbest kaldı.

GAFFAR OKKAN’IN KATİLLERİ DE VAR

Salıverilenlerin isimleri ve hüküm giydikleri katliamlar şöyleydi : Gaffar Okkan ile 5 korumasını şehit eden Bedran Salamboğa, Abdulkadir Aktaş, İbrahim Gürceğiz, Mustafa Bozkurt, Servet Yoldaş, Şener Dünük, Suat Çetin, Veysi Şanlı, Mehmet Fidancı; Özel Harekat Polisi Adem Bayrakçı’yı şehit eden Cuma Güzel; İstihbarat Şubede görevli polis Mehmet Zengin’i şehit eden Yunus Aysu; DEP Milletvekili Mehmet Sincar’ı öldüren Cihan Yıldız ile Mehmet Ali Geçer ve tetikçiler Bilal Soytaş, Sadun Çiğdem, Fırat Nart, Ekrem Kılavuz, Bilal Çetiner, Mehmet Emin Sabaz, Naşit Tutar, Hasan Süsli, Hüsamettin Çiçek, Asıf Güneş, Mehmet Halil Taş, İhsan Baran, Mesut Tunce, Murat Salur, Mehmet Çiğdem, İdris Şimşek, Mahmut Kılıç, Hatip Aslan, Veysi Elbahadır, Mehmet Korhan Benlice, Şahabettin Başaran, Tahir Dedeoğlu, İsmail Kınay, Edip Balık, Metin Coşkun, İsmet Ökmen, Mehmet Selim Özdemir, Mehmet Ali Oğuzhan, Ekrem Yamal, Bilal Taş, Lütfü Sertkaya, Ziver Oğuzhan, Ekrem Başar, Ahmet Şahin, Ahmet Durmaz, Cafer Selçuk, Ramazan Kalkan, Mustafa Ozan, Mustafa Demir, İskender Tutar, Ramazan Elaltuntaş, Veysi Ülsen, Seyfettin Kınay, Mehmet Zeki İnal, Abdulgafur Batmaz, Sedat Şeran, Zekeriya Ezer, Mehmet Duman, Mehmet Ali Eneze, Tamer Gezer, Kasım Erkan, Mecit Damar, Mustafa Sevim, Sıdık Kurt, Mahsum Nazlı, Güro Adem, Şahin Yapıcı, Mehmet Selçuk, Abdulcabbar Kırtay, Kasım Azarkan, Mizbah Sayan, Kaan Aktaş, Abdurrahim Haşimi Güneş, Hayrettin Demir, Abdurrahman Orhan, Şeyhmus Uğur, Sait Özbey, Adnan Aktaş, Mehmet Kadri Can, İbrahim Güler, Mehmet Şerif Bayındır, Selami Sevim, Mehmet Ziya Gümüş, Hayrettin Şayık, Selman Dil, Ömer Saruhan, Mehmet Mansur Demir, Mehmet Beşir Demir, Mahmut Avcı, Aziz Keskin, Mehmet Salih Kölge, Mithat Soysal, Mehmet Salih Şimşek.

“CMK’YA GÖRE YENİDEN YARGILAMA BU ŞEKİLDE OLMAZ”

Hukukçular, Hizbullahçıların DGM’deki askeri yargıçların varlığı, uzun gözaltı sürelerini gerekçe gösterip yargılamasının yenilenmesi taleplerinin CMK’ya aykırı olduğu görüşünü savundu. CMK’da yeniden yargılamanın şartları arasında yargılamanın esasını etkileyecek derecede çok önemli delillerin ortaya çıkmasıyla yargılamanın yenilenebileceği, aksi halde infaz aşamasına geçilmiş kesinleşmiş mahkûmiyetlerle ilgili yeniden yargılama yapılamayacağı belirtildi.

Hizbullah tetikçilerinin toplu tahliye kararlarını emsal gösteren PKK terör örgütü hükümlüleri de yeniden yargılanma talebinde bulundu. Talep aynı gün reddedildi. Gözlerin yeniden çevrildiği Hizbullah davasında “yeniden yargılama” süreci devam ediyor.

“NE ÇOCUĞU, KİME GÖRE ÇOCUK?”

Yapıcıoğlu, İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfında 6 yaşındaki kız çocuğuna dini nikâh kıyılmasıyla ilgili de katıldığı bir programda, “Ne çocuğu, kime göre çocuk, neye göre çocuk” diyerek küçük yaşta evliliği meşru görmüştü.