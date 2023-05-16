AKP, HÜDA-PAR’dan umduğunu bulamadı

Cumhur İttifakı’na katılma kararı aldıktan sonra terör örgütü Hizbullah ile olan ilişkisi gündemdeki yerini koruyan HÜDA-PAR’ın gerek Güneydoğu’da gerekse ülke genelinde AKP’ye oy oranı anlamında bir katkısının olmadığı gözlemlendi.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili adayı olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yüzde 4.14 oranla 35 bin 230 oy alarak vekil seçilememişti.

YAPICIOĞLU’NUN 35 BİN OYU AKP’YE YANSIMADI

Bu oyların Diyarbakır’daki AKP oylarına bir katkısının olmadığı görüldü. Çünkü AKP 2018 seçimlerinde 21.18 oranla 178 bin 710 oy alarak 3 milletvekili çıkarmıştı.

Bu seçimlerde de öyle oldu ve AKP 22.67 oranla 188 bin 742 oyla yine 3 vekili Meclis’e gönderdi. Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 2018 seçimlerinde bağımsız adaylıktan elde ettiği 35 bin oyun bu seçimde AKP hanesine işlemediği görüldü.

BATMAN’DA DURUM DEĞİŞMEDİ

1990 yılların başında PKK-Hizbullah çatışmalarına sahte olan ve Hizbullah’ın kendi kalesi olarak gördüğü Batman’da da HÜDA-PAR’ın AKP hanesine oy oranı yansımadı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP Batman’da oyların yüzde 24.67’sini alarak 71 bin 561 oyla 5 milletvekilinden 1 milletvekili çıkarabilmiş, 4 milletvekilini de HDP almıştı.

Bu seçimde de AKP 1. sırada yer alan iş insanı Ferhat Nasıroğlu ve 2. Sırada HÜDA-PAR kontenjanından aday gösterilen Serkan Ramanlı vekil seçildi. Ancak AKP’nin önceki seçime göre hanesine hatırı sayılır bir oy yansıtamadığı görüldü.

Yeşil Sol Parti (YSP), Batman’da bu seçimde 4 vekil çıkardı, ancak yurtdışından gelen oyların sayımıyla akşam saatlerinde tablo değişti ve YSP’nin vekil sayısı 3’e düşünce Ramanlı, yurt dışından gelen oyların da sayımıyla milletvekili seçildi.

İTTİFAKTAN KARLI ÇIKAN HÜDA-PAR OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tamamıyla yerli ve milli bir yapı” diyerek nitelediği HÜDA-PAR’ın Güneydoğu’nun farklı illerinde de AKP’ye oy oranı anlamında bir katkısının olmadığı gözlemlendi.

Mardin, Siirt, Van ve Hakkari’de AKP oylarında düşüş yaşanırken, Şırnak ve Bingöl’de ise oylarının daha önceki gibi seyrettiği ve HÜDA-PAR’la yapılan ittifakın AKP hanesine bir artı puan kazandırmadığı görüldü.

Bu durumdan karlı çıkan HÜDA-PAR oldu. HÜDA-PAR oy oranının neredeyse yok denecek kadar az olduğu Gaziantep, Mersin ve İstanbul’dan, AKP sayesinde Meclis’e milletvekili göndermeyi başardı. HÜDA-PAR 2018 genel seçimlerinde Türkiye genelinde 0.31 oranla toplam 155 bin 539 oy almıştı.