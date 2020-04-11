AKP ihaleyi Özal’a yıktı

İddiayı ortaya atan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “32 yıl önce devlette göreve başlamış. 1988’de onu göreve alan kim?” diye sordu ve topu o dönemin siyasi iktidarına attı.

Ağustos 1988’de 2. Turgut Özal hükümeti görev başındaydı. 21 Aralık 1987’de kurulan Özal hükümeti, 31 Ekim 1989’a kadar görevde kaldı.

AKP’li Özlem Zengin tartışmalar üzerine TBMM’de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

*Nail Noğay 19 Ağustos 1988’de işine başlamış. 1988’e bakılsın kim almış işe. 32 yıllık memur maalesef bu kadar sene devlette çalışıp devlet olmanın ruhuna dair hiçbir şey öğrenememiş.

*1988’de alan kim, yapan kim? Hakkında hukuken yapılabilecek ne varsa, sonuna kadar yapacağız ve mümkünse de memuriyetten atılmasıyla alakalı bütün bir gayreti sarf edeceğiz.”