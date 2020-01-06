Gün Başlıyor’da Can Ataklı, ABD-İran gerilimini ve Türkiye’nin tutumunu değerlendiriyor. Emperyalizm karşıtı söylemlere değinen Ataklı, üniversite öğrencilerinin hak arayışına polisin müdahalesine sitem ediyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “AKP iktidarı, Amerikan emperyalizminin boyunduruğu altında” – Gün Başlıyor (6 Ocak 2020)