‘AKP iktidarı gideceğini bildiği için milli değerleri yağmalıyor’

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Cumhurbaşkanı kararı ile Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi’nde 25 dönüm arazinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilerek imara açılacağını duyurduğunu söyledi. Özelleştirme kararına tepki gösteren Erbay, “AKP iktidarı gideceğini gördüğü için ülkenin milli değerlerini ve doğal güzelliklerini yağmalıyor. Ama her halükarda bu yağmanın hesabı sorulacaktır” dedi.

CHP’li Erbay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile Türkiye’nin cennet köşelerinden biri olan Bodrum Gökçebel’de 25 dönüm arazinin Özelleştirme İdaresi’ne devredilerek imara açılmasına tepki gösterdi.

AKP İFLAS ETMİŞ MÜFLİS BİR TÜCCAR GİBİ DAVRANIYOR

AKP’nin iflas etmiş müflis bir tüccar gibi ülkenin bütün değerlerini ve doğal güzelliklerini yağmaladığını belirten Erbay, özelleştirme kararından vazgeçilmesi çağrısında bulundu. “Gün geçmiyor ki bir yağma ve talan projesiyle karşılaşıyoruz” diyen Erbay, şunları söyledi:

“Daha dün Köyceğiz’de Akköprü Barajı’nın satışı söz konusuydu. Yine Köyceğiz Toparlar’da TOKİ eliyle vatandaşların arazileri satışa çıkarıldı. Tank Palet Fabrikası Katarlılara peşkeş çekildi. Makine Kimya Endüstrisi’nin satılması söz konusu. Bugün de gece yarısı yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Bodrum Gökçebel’de 25 dönüm arazinin özelleştirilerek imara açılacağını öğrendik. Bu durum artık Türk milletinin, Muğla halkının sabrının sınırlarını zorlamaktadır. Bir an önce bu talan politikasından vaz geçilmesi gerekiyor.”

MİLLİ DEĞERLERİMİZ PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

Yağmaya doymayan AKP’nin her geçen gün milli değerlerimizi sattığını söyleyen Av. Erbay, “Stratejik kurumlar, araziler, barajlar bir bir satılıyor. TELEKOM, Tank Palet Fabrikası, TÜPRAŞ, şeker fabrikaları, barajlar ve şimdi de Makine Kimya Endüstrisi satılması söz konusu. Muğla’da yandaşa peşkeş çekilmedik yer kalmadı. MUÇEV adı altında bir yapı aracılığı ile koylarımız, kıyılarımız satılıyor. Şimdi sıra Bodrum Gökçebel’de 25 dönüm araziye geldi” dedi.

BU YAĞMANIN TALANIN HESABI SORULACAK

AKP iktidarının bakış açısının çok açık bir şekilde ortaya çıktığını da sözlerine ekleyen Erbay, “Ya gittiklerini biliyorlar o nedenle elde kalan son milli değerleri satarak günü kurtarmaya çalışıyorlar. Ya da yandaşlarını zengin etme telaşındalar. Ama ne olursa olsun gidecekler ve bu yağmanın hesabı sorulacak. Bodrum’daki bu özelleştirme kararının geri çekilmesini ve imara açılması planlamasından vaz geçilmesini istiyoruz. Biz sonuna kadar bu yağmaya karşı mücadele edeceğiz” diye konuştu.

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