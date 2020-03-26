“Akp İktidarı Halkı Kandırıyor” Dedi… Tek Tek Saydı! Murat Çepni’den Tarihi Konuşma!

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde AKP’yi sert sözlerle eleştirdi. Gündemdeki bazı konulara değinen Çepni, AKP’yi fırsatçılık yapmak ve halka yalan söylemekle suçladı.

Murat Çepni Kimdir? Nereli? Kısaca Biyografisi

Murat Çepni 2018 yılında Fransa’da yaşanan olaylar sonucu Meclis Kürsüsünde G. Olaylarının yolda olduğunu belirtmiş ve büyük tepki almıştır. Hakkında ise aslen nereli? kimdir? kaç yaşında? gibi sorular merak konusudur.

1974 yılında aslen Rize’de dünyaya gelen Murat Çepni lise döneminden itibaren siyaset ile ilgilenmeye başlamıştır. Babasının ismi Abdurrahman, annesinin ise Havva’dır.

Üniversite döneminde ise bu ilgisi daha da artmış hatta sırf siyaset nedeni ile üniversiteyi tamamlayamamış hatta tutuklanmıştır. Tutukluluk sonrası siyaset ile ilgilenmeye devam etmiştir. 2010 ve 2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi Üyeliği ve Yöneticiliği görevlerinde yer almıştır. HDP kurulduktan sonra HDP saflarında yer almıştır.

2016 senesinden itibaren ise HDP PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevi ile MYK Üyeliği ve Çevre Komisyonu Üyesi olarak siyaset hayatını sürdürmektedir.

Ailesinin Samsun’da yaşadığı belirtilen Çepni evlidir ve bu evliliğinden üç çocuğu vardır.

2018 Genel Seçimlerinde HDP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı olmuştur. 27. Dönem İzmir Milletvekili Murat Çepni aslen Rize İkizdere’lidir.